Здравствуйте! Приветствую Вас на своем сайте.
Меня зовут Ольга Неделкова.
Я практикующий психолог, психотерапевт, коуч и суицидолог.
На сегодняшний день имею суммарный опыт работы более 17 лет.
С 2008 г. основатель и руководитель Авторского Психологического Центра «Альтер-EGO»
Что есть на сайте?
✔ БЛОГ ПСИХОЛОГА В этом разделе размещено много полезных и интересных психологических статей.
✔ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА Перейдя по ссылке, Вы можете получить у меня консультацию по различным направлениям в психотерапии.
✔ ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ Вы можете записаться и получить профессиональную помощь удаленно (online) независимо от места своего проживания.
Моего опыта и знаний достаточно, чтобы проводить современные online консультации, которые по своей эффективности не уступают очной встрече в кабинете специалиста.
Направления моей работы
Семейные пары и семьи
Проблемы молодой семьи, семейные кризисы, конфликты. Сложности со старшим поколением (родителями). Ревность, развод, измена. Насилие в семье. Алкоголизм или наркомания у члена семьи. Суицидент в семье. Смерть близкого члена семьи.
Дети и родители
Детская агрессия и страхи. Низкая самооценка. Плохая успеваемость в школе. Кризисы 3-х (5-ти) лет. Подростковый кризис. Буллинг (травля) в коллективе. Детский аутизм, тремор, гиперактивность. Выбор будущей профессии. Развод родителей. Последствия насилия над ребенком.
Индивидуальная работа и психотерапия
Психосоматические расстройства: бронхиальная астма, синдром хронической усталости, колиты, судороги и т.д. Чувство вины и низкая самооценка. Кризисные состояния, посттравматические состояния. Неуправляемые приступы агрессии, тревоги, лишний вес “непонятного произхождения” Профориентация. Постановка целей. Тайм-менеджмент. Ораторское искусство.
Психические расстройства
Неврастения. Невроз. Маниакально депрессивный психоз. Акцентуации. Обессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Все пограничные психические состояния. Психические, психосоматические последствия насилия. Тики, заикание.
Страхи, фобии, панические атаки
Страх смерти и различные фобии: страх перед животными или насекомыми, боязнь небольших пространств, страх темноты, страх полётов на самолётах, страх высоты, боязнь публичных выступлений и т.д. Тревожные расстройства и панические атаки.
Психические и химические зависимости
Все виды психических зависимостей: шопоголизм, переедание, анорексия и булимия, компьютерная и игровая зависимости. Наркозависимость, алкоголизм, токсикомания, клептомания, созависимости и др.
Депрессия и суицидальные наклонности
Апатия. Биполярная депрессия. Атипичная и сезонная депрессия. Периодическое депрессивное расстройство. Дистимия. Демонстративные акты суицида. Суицидент и его окружение. Скрытые суициды.
Преимущества работы со мной
✔ Профессионализм. Суммарный опыт моей практической работы в области психотерапии более 17 лет.
✔ Быстрый результат. Большой практический опыт позволяет решать распространенные психологические проблемы за 1 – 2 консультации.
✔ Экономия Ваших денег и времени. Вы не тратите свое время и деньги на ненужные поездки.
✔ Анонимность. Онлайн консультации позволяют проводить все виды психологической терапии абсолютно анонимно.
✔ Глубокий и всесторонний анализ проблемы. В сложных ситуациях я часто назначаю сдачу дополнительных анализов и прохождения обследований по месту проживания. Это необходимо мне для постановки единственно верного диагноза для эффективной работы в дальнейшем.
✔ Тесное сотрудничество. Мы работаем вместе над решением Вашей проблемы. Я дополнительно разрабатываю для Вас домашние задания. Их легко выполнять самостоятельно. Все они направлены на коррекцию и проработку Вашей проблематики. Всё это позволяет ускорить процесс терапии и сократить общее количество консультаций.
✔ Мобильность. Я могу оказывать Вам психологическую помощь независимо от Вашего места расположения.
✔ Комфорт. Вы можете работать со мной в привычной и комфортной для Вас обстановке.
✔ Индивидуальный подход. Каждый случай для меня уникален и рассматривается мною индивидуально. Никаких шаблонных подходов! Вначале диагностика, анализ данных, постановка диагноза и далее составление персональной программы терапии с учетом Вашей ситуации и Ваших психологических особенностей.
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Семейный Психолог
Детский Психолог
Психотерапевт Онлайн
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