Психотерапия
Невроз: слабые стороны у сильного врага. Как лечить невроз.
Он и Она
Одинокие мужчины в возрасте за 30… Что же с ними не так?
Дела семейные
Психологическое насилие: в чем опасность и что делать?
Секс и психология
Женская и мужская мастурбация: за и против
Он и Она
Признаки мужчины-альфонса и его психология! Как быстро распознать и что делать дальше?
Наши дети
Как победить детские неврозы? Причины и виды заболевания
Страхи и комплексы
Что такое ипохондрия? Симптомы, причины и способы избавления
Кризисы, Депрессия
Как забыть девушку? Безответная любовь и лекарство от разбитого сердца.
Невроз: слабые стороны у сильного врага. Как лечить невроз.
Одинокие мужчины в возрасте за 30… Что же с ними не так?
Психологическое насилие: в чем опасность и что делать?
Женская и мужская мастурбация: за и против
Признаки мужчины-альфонса и его психология! Как быстро распознать и что делать дальше?
Как победить детские неврозы? Причины и виды заболевания
Что такое ипохондрия? Симптомы, причины и способы избавления
Как забыть девушку? Безответная любовь и лекарство от разбитого сердца.
Психолог, Психотерапевт, Суицидолог Ольга Неделкова

Здравствуйте! Приветствую Вас на своем сайте.

Меня зовут Ольга Неделкова.

Я практикующий психолог, психотерапевт, коуч и суицидолог.

На сегодняшний день имею суммарный опыт работы более 17 лет.

С 2008 г. основатель и руководитель Авторского Психологического Центра «Альтер-EGO»

Что есть на сайте?

БЛОГ ПСИХОЛОГА В этом разделе размещено много полезных и интересных психологических статей.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА Перейдя по ссылке, Вы можете получить у меня консультацию по различным направлениям в психотерапии.

ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ Вы можете записаться и получить профессиональную помощь удаленно (online) независимо от места своего проживания.

Моего опыта и знаний достаточно, чтобы проводить современные online консультации, которые по своей эффективности не уступают очной встрече в кабинете специалиста.

Направления моей работы

семейный психолог онлайн

Семейные пары и семьи

Проблемы молодой семьи, семейные кризисы, конфликты. Сложности со старшим поколением (родителями). Ревность, развод, измена. Насилие в семье. Алкоголизм или наркомания у члена семьи. Суицидент в семье. Смерть близкого члена семьи.

детский психолог

Дети и родители

Детская агрессия и страхи. Низкая самооценка. Плохая успеваемость в школе. Кризисы 3-х (5-ти) лет. Подростковый кризис. Буллинг (травля) в коллективе. Детский аутизм, тремор, гиперактивность. Выбор будущей профессии. Развод родителей. Последствия насилия над ребенком.

индивидуальная психотерапия

Индивидуальная работа и психотерапия

Психосоматические расстройства: бронхиальная астма, синдром хронической усталости, колиты, судороги и т.д. Чувство вины и низкая самооценка. Кризисные состояния, посттравматические состояния. Неуправляемые приступы агрессии, тревоги, лишний вес “непонятного произхождения” Профориентация. Постановка целей. Тайм-менеджмент. Ораторское искусство.

психические заболевания

Психические расстройства

Неврастения. Невроз. Маниакально депрессивный психоз. Акцентуации. Обессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Все пограничные психические состояния. Психические, психосоматические последствия насилия. Тики, заикание.

страхи и фобии

Страхи, фобии, панические атаки

Страх смерти и различные фобии: страх перед животными или насекомыми, боязнь небольших пространств, страх темноты, страх полётов на самолётах, страх высоты, боязнь публичных выступлений и т.д. Тревожные расстройства и панические атаки.

психические и химические зависимости

Психические и химические зависимости

Все виды психических зависимостей: шопоголизм, переедание, анорексия и булимия, компьютерная и игровая зависимости. Наркозависимость, алкоголизм, токсикомания, клептомания, созависимости и др.

депрессия и суицид

Депрессия и суицидальные наклонности

Апатия. Биполярная депрессия. Атипичная и сезонная депрессия. Периодическое депрессивное расстройство. Дистимия. Демонстративные акты суицида. Суицидент и его окружение. Скрытые суициды.

Преимущества работы со мной

Профессионализм. Суммарный опыт моей практической работы в области психотерапии более 17 лет.

Быстрый результат. Большой практический опыт позволяет решать распространенные психологические проблемы за 1 – 2 консультации.

Экономия Ваших денег и времени. Вы не тратите свое время и деньги на ненужные поездки.

Анонимность. Онлайн консультации позволяют проводить все виды психологической терапии абсолютно анонимно.

Глубокий и всесторонний анализ проблемы. В сложных ситуациях я часто назначаю сдачу дополнительных анализов и прохождения обследований по месту проживания. Это необходимо мне для постановки единственно верного диагноза для эффективной работы в дальнейшем.

Тесное сотрудничество. Мы работаем вместе над решением Вашей проблемы. Я дополнительно разрабатываю для Вас домашние задания. Их легко выполнять самостоятельно. Все они направлены на коррекцию и проработку Вашей проблематики. Всё это позволяет ускорить процесс терапии и сократить общее количество консультаций.

Мобильность. Я могу оказывать Вам психологическую помощь независимо от Вашего места расположения.

Комфорт. Вы можете работать со мной в привычной и комфортной для Вас обстановке.

Индивидуальный подход. Каждый случай для меня уникален и рассматривается мною индивидуально. Никаких шаблонных подходов! Вначале диагностика, анализ данных, постановка диагноза и далее составление персональной программы терапии с учетом Вашей ситуации и Ваших психологических особенностей.

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