С 2008 г. основатель и руководитель Авторского Психологического Центра «Альтер-EGO»

На сегодняшний день имею суммарный опыт работы более 17 лет.

Я практикующий психолог, психотерапевт, коуч и суицидолог.

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